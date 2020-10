Il Pci: “In alcune zone della città regna il degrado, servono più decoro e manutenzioni”

“È successo una decina di giorni fa che, causa il forte vento, alcuni rami di pino situati al parcheggio di Valle Aspra, nella vicina della pizzeria ‘Lone Wolf’, si siano staccati andando a creare danni su auto parcheggiata nelle vicinanze“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Gasperi, esponente del Pci di Massa Marittima.

“Solo l’orario e la fortuna hanno evitato altri danni, se si pensa che adiacente vi è un parco giochi e un asilo e quindi in certe ore il transito, sia di veicoli, sia di persone è assai sostenuto – continua la nota –. Il fatto di per sé evidenzia una grande approssimazione nella gestione del verde pubblico e poca cura e attenzione nel decoro urbano senza seguire un programma o che vi sia una logica ben pianificata. Anche gli alberi in piazza Matteotti, adiacenti alla Torre del Candeliere, e il prospiciente giardino che giunge al vecchio edificio, una volta sede dell’ex ospedale e del ‘Falusi’, necessitano, ad avviso del Pci di Massa Marittima, di manutenzioni semplici, come ad esempio potature e piccole manutenzioni, per creare un’ulteriore punto di ristoro provvisorio per massetani e turisti ed evitare, oltre alla prossima entrata di rami nella vicina abitazione, che si creino ulteriori danni a persone“.

“Forse la zona non è considerata di rilevanza, ma vista la nutrita presenza di turisti in visita alla Torre, un maquillage di buona presenza sarebbe stato utile o quantomeno un buon biglietto da visita per rendere gradevole un’importante parte di Massa. È necessario prima di tutto una maggiore attenzione da parte chi è preposto alla responsabilità, alla cura e alla conservazione del decoro urbano e del verde pubblico – termina il comunicato -. Speriamo in un intervento urgente e tempestivo, prima che si arrivi ad una conta di danni subiti o provocati e si vada verso quel lento degrado di quegli spazi che rappresentano un bene comune della nostra città”.