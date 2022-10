Viabilità, il Pci: “Frazione dimenticata dal Comune, servono lavori stradali urgenti”

“Ma che fine ha fatto quel progetto di sistemazione della viabilità in Ghirlanda?“: se lo chiede Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Un progetto che a seguito dell’urbanizzazione, avvenuta ormai da tempo, doveva vedere spostare l’incrocio dalla sede attuale a 150 metri circa in direzione di Massa Marittima, dove ci sarebbero le condizioni per creare un innesto moderno tra le due provinciali di Massa Marittima e Perolla, migliorando le condizioni di sicurezza – spiega Gasperi -. Non se ne è più parlato e l’incrocio in questione ha sempre rappresentato e rappresenta un pericolo per la circolazione non solo dei veicolo in entrata e/o in uscita sulle due arterie provinciali, ma anche un pericolo per i pedoni che si trovano soprattutto a camminare sulla S.P. 151, che risulta priva di marciapiedi, per mettere in sicurezza le persone che vi transitano. La foto è eloquente e non lascia dubbi sull’effettiva necessità di intervento. Pensando tuttavia che un intervento complessivo, come detto nella prima parte, non verrà più realizzato, sollecitiamo l’amministrazione a mettere in cantiere ed eseguire lavori che possano aumentare la sicurezza nei pressi dell’incrocio“.

“Parte di questi lavori senz’altro compete alla Provincia, come ad esempio il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, inserendo bande rumorose e rialzate in prossimità dell’incrocio e mettere in opera una segnaletica luminosa, come lampeggiatori gialli che indichino la prossimità dell’incrocio e l’invito a moderare la velocità – continua Gasperi –. Un’altra parte potrebbe competere invece al Comune ed è quella di realizzare un marciapiede che metta in sicurezza i pedoni in transito dalle abitazioni che si trovano sul lato destro della Strada Provinciale di Massa Marittima andando in direzione della Strada Statale 439. L’intervento potrebbe essere realizzato abbattendo i muretti che costeggiano la strada e sostituendoli con un guardrail, senz’altro meno ingombrante, che consentirebbe di realizzare appunto un marciapiede disponibile ai pedoni e alla loro sicurezza”.

“Ultimo intervento che potrebbe essere realizzato dall’amministrazione è quello dell’installazione di autovelox sia sulla S.P. 151 di Massa Marittima, in prossimità dell’incrocio con la Strada Provinciale 28 di Perolla, sia sulla Strada di Perolla stessa che, soprattutto nel centro abitato – termina Gasperi –, è diventata una pista dove le macchine sfrecciano a velocità sostenuta e certamente non è buona cosa in un centro abitato nel quale i marciapiedi sono di limitate dimensioni”.