Muore storico sindacalista: il cordoglio del Pci e della Cgil

Send an email

La segreteria del Pci delle Colline Metallifere e la Federazione di Grosseto partecipano alla scomparsa di Lirio Orlandini, sindacalista della Cgil e socialista, conosciuto a Massa Marittima e nella provincia per la sua incessante attività vicina ai lavoratori e a sostegno dei più deboli.

“Lirio Orlandini se ne va ma resta in moltissime persone il ricordo di umanità e attaccamento ai valori che durante tutta la sua esistenza ha dimostrato – si legge in una nota del Pci -. Un uomo semplice, onesto e attaccato ai suoi ideali mai abbandonati. Il Pci esprime le condoglianze alla famiglia e stringe in un abbraccio il compagno Lirio“.

Il cordoglio della Cgil

“Lo Spi e la Cgil di Grosseto piangono la scomparsa del caro compagno Lirio Orlandini, per decenni punto di riferimento di braccianti e operai agricoli della zona nord della provincia – si legge in una nota del sindacato -. Dirigente apprezzato e amato della storica camera del lavoro di Massa Marittima. A lui e al suo impegno per la Cgil, finché le forze lo hanno sostenuto, si inchinano le nostre bandiere”.

La salma sarà esposta all’obitorio dell’ospedale di Massa Marittima e il funerale si terrà sabato 22 agosto alle 10.30, direttamente dall’obitorio al cimitero. Sarà un funerale aperto alla partecipazione della cittadinanza, nel rispetto del distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare la mascherina.