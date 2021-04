Covid, il Pci: “Bene apertura di un centro vaccinale, ma ne servono altri”

“Abbiamo avuto notizia dalla diretta Facebook di ieri sera del Sindaco che in settimana verrà approntato, presso le Clarisse, un punto vaccinale a Massa Marittima; di per sé una buona notizia sulla quale il nostro partito da tempo aveva avanzato proposte”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, del Pci delle Colline metallifere.

“Il tutto è legato alla fornitura delle dosi dei vaccini in dotazione. Crediamo che lo stesso debba essere comunque aperto – sottolinea Gasperi –. In altri comuni, come ad esempio Castiglione della Pescaia, anche in presenza di limitate dosi (6 al giorno), il centro è stato aperto evitando, soprattutto alla popolazione più fragile, spostamenti verso altre sedi. Ci domandiamo se sono previsti sul territorio delle Colline metallifere altri centri, come ad esempio su Gavorrano, per limitare anche in questo caso disagi dovuti a spostamenti“.

“In una fase cui è necessario vaccinare a tappeto e velocemente per uscire da un’emergenza sanitaria ed economica, sarebbe opportuno che chi è ai vertici delle Asl e nelle assemblee elettive si ponesse il problema di spingere per accelerare l’approvvigionamento delle dosi e lavorare per una vera organizzazione della medicina territoriale e il ripristino di organico e servizi nei presidi ospedalieri – termina Gasperi -. Usciamo dall’omologazione di un sistema basato sulla sola efficienza e risparmio economico ed andiamo incontro ai bisogni effettivi della popolazione”.