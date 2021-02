Cento anni dalla morte di Spartaco Lavagnini: il ricordo del Pci

“Oggi, 27 febbraio, ricorre il centesimo anniversario del barbaro assassinio, da parte di una squadraccia fascista, di Spartaco Lavagnini, ferroviere, sindacalista e giornalista, nato vicino Cortona nel 1886 da Vittorio Lavagnini, medico originario di Scansano, e Angelina Tramonti, originaria di Trequanda“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le segreterie del Pci di Manciano e della Federazione di Grosseto.

“Lavagnini fu tra i primi ad aderire al Partito Comunista d’Italia e fondò il settimanale della Federazione fiorentina ‘L’azione comunista’, che diresse fino al giorno in cui venne assassinato dai fascisti – continua la nota –. Pochi giorni dopo il suo omicidio Antonio Gramsci lo ricordava così sulle pagine de ‘L’Ordine Nuovo’: ‘Spartaco Lavagnini, caduto come un capo, al suo posto di lavoro, ha forse giovato di più all’idea in cui credeva, ha forse insegnato maggiori cose al popolo con la sua morte, di quanto nessuno possa mai insegnare con la parola’. La comunità di Manciano è profondamente legata a questa figura, alla quale nel secondo dopoguerra venne intitolata la storica sezione del Pci di viale I Maggio“.

“Nel solco di questa importante tradizione e per rinnovare anche ai giorni nostri la celebrazione della sua memoria, la sezione del Pci mancianese fondata nel 2017 porta il suo nome – termina il comunicato -. Le segreterie del Partito Comunista Italiano di Manciano e quella della Federazione provinciale di Grosseto ne ricordano la figura“.