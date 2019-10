“Pazze di libertà”: la scrittrice grossetana Silvia Meconcelli presenta il suo nuovo libro

Giovedì 24 settembre​, alle ​18​, ​Silvia Meconcelli​, autrice del nuovo romanzo ​”Pazze di libertà“, edito da​ Alter Ego Edizioni​, presenta per la prima volta il libro nella sala ​Mirto Marraccini ​ di Banca Tema, ​in corso Carducci 14, a ​Grosseto​. L’autrice dialoga con ​Clelia Pettini​, giornalista. Interviene il dottor Giuseppe Corlito.

​Il nuovo libro di Silvia Meconcelli racconta una ​storia di resistenza​ al ​femminile​, di ​antifascismo​ e ​liberazione​, mentale e fisica, nella ​Grosseto​ della seconda guerra mondiale.

Il sole è alto nel cielo quando Maria si risveglia in un luogo che non conosce, ma le bastano pochi attimi per capire che non sarà una giornata come le altre. La luce esterna proietta sul pavimento l’ombra delle sbarre che bloccano la finestra, la porta è serrata e il letto in cui si ritrova non è il suo. Le lenzuola sono rigide, i muri segnati dai graffi. Un manicomio. Ma lei non è pazza, non può permettersi di restare lì, fra le urla delle altre internate e gli orrori dell’ospedale psichiatrico. Fuori c’è Lucio che l’aspetta. Sullo sfondo di una Grosseto segnata dalle bombe, dalle razzie e dalla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, si muovono le vite delle donne che provano a farsi spazio in un mondo governato dagli uomini. E Maria funge da portavoce e da esempio per ognuna di loro.

L’autrice ​Silvia Meconcelli​ è nata a ​Grosseto​ nel 1975. Laureata all’Università di Firenze, dopo alcune esperienze all’estero ha deciso di tornare in Maremma, dove attualmente vive con la sua famiglia. L’amore per la sua terra ha ispirato “Quel che non sai di me” ​ (Scatole Parlanti, 2017), vincitore del terzo premio letterario “Città di Siena”. “​Pazze di libertà” è il suo secondo romanzo.