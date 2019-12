“Pazze di libertà”: Silvia Meconcelli presenta il suo nuovo libro

Sullo sfondo di una Grosseto segnata dalle bombe, dalle razzie e dalla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, si muovono le vite delle donne che provano a farsi spazio in un mondo governato dagli uomini.

E’ questa la sintesi di “Pazze di libertà“, il secondo libro della scrittrice Silvia Meconcelli, già autrice di “Quel che non sai di me”.

Il libro sarà presentato a Follonica, domenica 15 dicembre alle 18, ad Altrimondi, libreria-bistrot ed oltre, che in poche settimane è già diventata il fulcro della vita culturale cittadina, dall’associazione Festival Resistente Follonica nel ciclo di appuntamenti mensili che condurranno agli eventi del vero e proprio Festival di primavera previsto dal 23 al 30 aprile.

“La manifestazione avrà come sempre lo scopo di celebrare la memoria della lotta partigiana al nazifascismo e la liberazione d’Italia nonché analizzare e ricercare tutti i luoghi e le situazioni in cui quella memoria vive nelle lotte odierne del terzo millennio – si legge in una nota dell’associazione -. La presentazione del libro sarà curata dalla giornalista Clelia Pettini, che dialogherà con l’autrice. Sarà l’occasione anche per tesserarsi all’associazione al prezzo popolare di dieci euro. Il tesseramento ed il sostegno economico da parte di tutti i follonichesi è fondamentale. Il Festival infatti intende essere patrimonio culturale dell’intera città“.

L’ingresso alla presentazione sarà libero. A seguire lo staff della libreria Altrimondi preparerà un ricco buffet al prezzo di 15 euro. E’ gradita la prenotazione chiamando i numeri 371.3877614, 333.8046818 e 347.5746000.