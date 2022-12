Nuova pavimentazione per l’asilo nido: il Comune investe 29mila euro

Oggi la Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di sostituzione di una parte della pavimentazione interna dell’asilo nido “Mimosa”, in via Merloni. Questi lavori sono solo il completamento di un rinnovo della pavimentazione che era già stato messo in atto in precedenza negli altri locali interni dell’immobile. L’importo totale per questo intervento è di 29mila euro.

“Stiamo portando a termine questi importanti lavori di rinnovamento, che si inseriscono nel più ampio progetto di riqualificazione di tutti gli istituti scolastici del Comune – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. L’obiettivo è garantire ai bambini ed ai ragazzi la massima sicurezza quando si trovano all’interno delle mura scolastiche e questo è possibile soltanto eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione e di riqualificazione delle strutture”.