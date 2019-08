Opere pubbliche, Patto per il Futuro: “Tanti i lavori in corso, ottimo gioco di squadra del Comune”

“Tantissimi gli interventi che ha portato e sta portando avanti l’attuale amministrazione comunale. Tante le opere pubbliche realizzate, in corso di realizzazione, in gara e prossime alla gara“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Il 9 settembre partiranno i lavori di riasfaltatura della Spiaggetta. Affidati ieri anche gli interventi di riasfaltatura totale in varie vie di Neghelli, ovvero via Matteotti, via Marcelli, via Fanteria, via Donizetti, via Mascagni, piazza Bellini – continua la nota -. Ieri è partita la gara per il rifacimento della pista di pattinaggio e dell’area a verde circostante a Neghelli (prevista anche un’area skate). L’inizio dei lavori è previsto entro il mese di ottobre. Regolarmente in corso il secondo blocco di lavori al bocciofilo di Albinia, con l’inaugurazione prevista ad inizio novembre. Sono quasi terminati i lavori alla scuola materna di Neghelli, con inaugurazione a settembre. Il 16 settembre scadrà invece la gara per la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia, attesa da tanti anni“.

“La prossima settimana andrà in gara anche l’illuminazione della pista ciclopedonale di Albinia. Intanto si lavora anche alla piscina comunale – termina il comunicato -. Un grande lavoro di squadra che sta trovando un larghissimo consenso tra la popolazione di tutto il territorio“.