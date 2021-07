Laguna, Patto per il Futuro: “L’opposizione non ha la più pallida idea di cosa parla”

“Dopo quello che è accaduto nel 2015, sentire ora parlare gli stessi di prima, che si ricandidano, di laguna e addirittura proporre come gestirla dopo cinque stagioni estive, dove tutto è andato bene, mette davvero paura“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Orbetello.

“La nostra amministrazione comunale, grazie ad una proficua e forte collaborazione con la Regione Toscana, che ringraziamo, è riuscita pur nelle difficoltà a garantire cinque stagioni estive tranquille; addirittura due mesi addietro abbiamo fatto partire la raccolta alghe ancora in corso grazie ad un contributo al Comune da parte del Ministero dell’Agricoltura – prosegue la nota -. Abbiamo dato anche avvio al nuovo accordo di laguna che avrà durata fino al 2022. Questa formula ha funzionato e per il futuro siamo già d’accordo con la Regione per avviare dopo un nuovo percorso; nel frattempo stiamo lavorando anche a livello nazionale per un coinvolgimento anche dello Stato, uscito dopo la cessazione del Commissariamento”.

“Quando l’opposizione e Chiavetta parlano di Comune soggetto attuatore al posto della Regione comprendiamo che non hanno la più pallida idea di cosa parlino; il Comune è stato soggetto attuatore per pochi mesi nel 2015 e abbiamo visto cosa è accaduto; eppure Chiavetta era anche assessore ai lavori pubblici a quei tempi e dovrebbe conoscere la estrema difficoltà degli uffici comunali a seguire quelle problematiche – termina il comunicato -. Quello della laguna è un problema importante che non può essere certo gestito da chi ha fallito nella scorsa legislatura e soprattutto da una amministrazione litigiosa e divisa su tutto. Noi continueremo il nostro lavoro ora e in futuro fiduciosi dell’appoggio della cittadinanza”.