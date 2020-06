Proroga concessioni, Patto per il Futuro: “Il Pd ancora non ha capito come funziona”

“Sulla proroga delle concessioni il gruppo Pd ancora non ha capito come funziona e non è la prima volta“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Orbetello.

“L’attuale amministrazione comunale sta portando avanti con gli stabilimenti importanti progetti e c’è grande soddisfazione da parte di entrambe le parti – continua la nota -. Noi sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare e vogliamo garantire atti a prova di ricorso che garantiscano davvero gli operatori per gli anni a venire pur nell’incertezza totale della normativa nazionale. Quindi invitiamo il gruppo Pd, che vediamo molto in difficoltà di consenso, ad informarsi meglio di come funzioni perché lo vediamo molto spaesato amministrativamente. Anche questa questione, come moltissime altre, sarà risolta serenamente dalla nostra amministrazione comunale“.

“La cosa davvero imbarazzante è che il gruppo Pd scriva tanto per scrivere cercando di far vedere che esiste ancora senza aver parlato con i titolari degli stabilimenti – termina il comunicato –, con i quali noi invece parliamo tutti i giorni“.