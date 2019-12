Convenzione pescatori, Patto per il Futuro: “L’opposizione dimentica i debiti che ha lasciato”

“Anche la questione relativa alla convenzione con i pescatori sta ormai andando verso la risoluzione“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Una problematica che la precedente amministrazione Paffetti non era stata in grado di risolvere lasciando un debito non coperto da fideiussione di circa 400mila euro – continua la nota -. Una cosa gravissima per la precedente amministrazione comunale che ora da opposizione ha anche il coraggio di parlare. Se i precedenti amministratori saranno tranquilli nei confronti degli organi di controllo lo dovranno solo e soltanto all’attuale amministrazione comunale, che sta risolvendo la problematica, con importanti novità, che loro non erano stati in grado di risolvere facendo quattro delibere di proroga del debito senza fideiussione presentata. Dei veri e propri dilettanti allo sbaraglio“.

“Certo, vedere l’opposizione ridotta così in completo stato confusionale fa davvero dispiacere e ci rendiamo conto che andare una risolvere una questione tanto complessa può darle fastidio. Entro l’anno si terrà il Consiglio comunale risolutivo. Peccato solo che ancora una volta l’opposizione rimedierà la solita figura di coloro che non si assumono responsabilità e scappano dai problemi e dai Consigli comunali essendo ricordati solo per il disastro ambientale del 2015 in laguna – termina la nota -. Una pessima figura di fronte a decine e decine di famiglie di pescatori”.