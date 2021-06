Bilancio, Patto per il Futuro: “Chiavetta in difficoltà perchè il Comune continua a tagliare tasse”

“Leggendo l’intervento di Mario Chiavetta sul bilancio di previsione abbiamo capito che è davvero in difficoltà e non ha più argomenti per cercare di far vedere che esiste”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Orbetello.

“Comprendiamo che cercare di fare una lista litigiosa come la sua, dove dentro c’è tutto e il contrario di tutto e dove il numero di sigle è maggiore dei voti che rappresentano, non deve essere facile per Chiavetta, che è come una pistola a salve – continua la nota –. Lunedì approveremo il nostro bilancio di previsione che sarà un bilancio per i cittadini, con la conferma di tante diminuzioni di tasse locali“.

“Il nostro è un bilancio solido che viene incontro ai cittadini con – sottolinea la maggioranza -:

1) esenzione totale per attività commerciali dal pagamento del suolo pubblico;

2) ampliamenti liberi e gratuiti del suolo alle attività di ristorazione;

3) conferma della diminuzione dell’Imu a negozi, botteghe, cinema, uffici, studi, seconde case;

4) conferma dell’esenzione dell’addizionale comunale Irpef fino a 25mila euro, con una platea di 3500 persone che come lo scorso anno non pagheranno più la tassa;

5) conferma della diminuzione dell’Imu sui fabbricati agricoli”.

“Nonostante il regolamento di contabilità dell’ente comunale di Orbetello non lo preveda, abbiamo voluto concedere più giorni all’opposizione per studiare. Ci auguriamo che abbiano studiato bene però. Avremmo voluto discutere degli atti anche in commissione consiliare, ma dell’opposizione non si è presentato nessuno, a dimostrazione del fatto che, a parte le polemiche campate in aria e strumentali, non hanno interesse ad affrontare davvero le problematiche per i cittadini. Chiavetta stia quindi tranquillo perché lunedì mattina il nostro bilancio sarà approvato come sempre senza problemi, dato che nella nostra amministrazione comunale unita e compatta non c’è un Chiavetta – termina la nota –, che nella passata legislatura aveva l’unico obiettivo di mettere in difficoltà la propria amministrazione comunale e non certo la risoluzione dei problemi dei cittadini“.