Bilancio, Patto per il Futuro: “Conti in regola, il Pd continua a dare i numeri sbagliati”

“Ormai sono quasi cinque anni che il capogruppo di opposizione Aldi ci propina il ritornello dei conti del Comune“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Ogni anno la stessa storia, le stesse dichiarazioni, gli stessi numeri ed ogni anno la nostra amministrazione comunale chiude il bilancio in perfetto pareggio con soldi a disposizione per le emergenze e con conti in regola – spiega la maggioranza -. Un bilancio solido e ben strutturato. I numeri che ci propina ogni anno il capogruppo di opposizione Aldi li abbiamo giocati al lotto, ma non abbiamo mai vinto, quindi non sono buoni neanche per quello“.

“La nostra amministrazione comunale è riuscita a realizzare una diminuzione record di tasse locali mantenendo un gruzzoletto di quasi 1 milione e mezzo di euro come garanzia per eventuali emergenze – termina il comunicato -. Inoltre abbiamo un fondo di svalutazione crediti apposito di circa 10 milioni di euro per coprire tutte le eventuali mancate entrate. Quindi una situazione economica dell’ente assolutamente sicura e sotto controllo”.