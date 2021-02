Pianelli assessore alla sanità, Patto per il Futuro: “L’amministrazione è salda e compatta”

La lista Patto per il Futuro esprime soddisfazione per la nomina ad assessore di Michele Pianelli.

“L’amministrazione comunale si rafforza ancora di più. Una nomina che ha trovato tutti d’accordo e tutto è stato fatto come sempre in massima unità e velocità – si legge in una nota del gruppo di maggioranza -. L’amministrazione comunale continua quindi serena e compatta, come sempre, la propria attività amministrativa, forte anche di una lista già pronta, con ben 9 indipendenti rappresentanti della società civile, e ha un’ampia componente moderata. Abbiamo tanti progetti da portare a termine e davvero poco tempo per stare dietro alle solite chiacchiere della parte avversaria“.