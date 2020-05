Patto per il Futuro: “Alleanza Democratica rappresenta la passata, fallimentare amministrazione”

“Abbiamo letto il comunicato della cosiddetta formazione Alleanza Democratica e non abbiamo potuto trattenere le risate“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Orbetello.

“Questi sono gli stessi personaggi della fallimentare gestione post alluvione, del gigantesco disastro in laguna, dei litigi continui, dell’immobilismo amministrativo con in aggiunta qualche ex candidata bocciata alle precedenti elezioni amminstrative – continua la nota -. Purtroppo questi personaggi non si rendono conto che ormai per la piazza politica del nostro Comune sono un passato che i cittadini vogliono dimenticare al più presto, figurarsi ridargli in mano la gestione del comune. L’attuale amministrazione comunale, come riconosciuto dalla stragrande maggioranza della popolazione, sta lavorando davvero bene in grande unità. I litigi continui e gli scontri della precedente amministrazione Paffetti, di cui facevano parte i membri di Alleanza Democratica sono solo un triste ricordo“.

“L’attuale amministrazione comunale ha svolto un lavoro straordinario, basti pensare, come pochi esempi – continua la nota –: il nuovo bocciofilo di Albinia, le cucine alberghiero, l’illuminazione della pista ciclopedonale di Albinia, risoluzione della via Maremmana di Albinia, 2 milioni di euro di riasfaltature in tutto il territorio comunale, l’escavo del porto di Talamone, i ripascimenti delle spiagge, la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia che parte nei prossimi giorni dopo aver risolto i disastri della precedente amministrazione comunale, la realizzazione della nuova area verde a Neghelli, con zona skate park in corso, il nuovo giardino alla spiaggetta, l’illuminazione a Led di tutto il territorio, il nuovo giardino della scuola elementare di Orbetello scalo, il rifacimento totale della scuola materna di Neghelli, i lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Neghelli, i lavori di ristrutturazione al ‘Consani’ di Orbetello e all’asilo nido Albinia, i lavori al palazzo del ‘Fenicottero rosa’, il rifacimento dell’immobile di Polverosa, servizi importanti introdotti come le colonie estive, festival vari, manifestazioni nazionali ed internazionali, ora partono i lavori nella nuova piazza di Fonteblanda e il 3 giugno l’illuminazione degli attraversamenti pedonali vin ia donatori del Sangue a Neghelli, ecc… ecc…..“.

“Ci dispiace per questi personaggi di Alleanza Democratica, ma purtroppo per loro non servirà cambiare nome per darsi un minimo di rinnovamento – termina il comunicato – perché tutti i cittadini sanno chi sono, ovvero quelli della precedente fallimentare legislatura“.