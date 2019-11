Uso consapevole del web: ecco il progetto “Patentino digitale” dedicato agli studenti

Venerdì 29 novembre, alle 16, nella sala Tirreno, il Comune di Follonica presenta “Patentino digitale“, un progetto per l’uso consapevole del web e dei social nato dalla collaborazione di Corecom Toscana, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Polizia postale e Ufficio scolastico regionale.

Il progetto “Patentino digitale” prevede la diffusione nelle scuole secondarie di primo grado di un percorso formativo mirato a condividere competenze digitali, giuridiche, psicologiche, comunicative e comportamentali necessarie a navigare in rete e nei social network con un bagaglio minimo di conoscenze. Al termine del percorso, che coinvolgerà, oltre alla scuola, anche le famiglie, sarà rilasciato agli studenti un “patentino digitale”, segno tangibile di una maggiore consapevolezza acquisita.

“Si rende sempre più necessario trovare nuovi strumenti di consapevolezza e conoscenza per navigare in rete; ecco perché abbiamo invitato il Corecom a presentare questo progetto che oltre alla fase teorica si arricchisce di una verifica pratica che sancisce il rilascio del patentino – spiega in una nota il Comune di Follonica -. Se le nostre scuole vorranno partecipare alla sperimentazione, il prossimo anno potremmo avviare il progetto con gli studenti“.

Alla presentazione, oltre all’assessore Barbara Catalani, interverranno Giacomo Amalfitano, per il Consiglio regionale della Toscana, Enzo Brogi presidente del Corecom, Cinzia Guerrini, dirigente del Corecom, e il consigliere della Regione Toscana Leonardo Marras, invitato a illustrare la legge regionale in materia di contrasto al bullismo.