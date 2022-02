Nuovo incontro del “Patentino dell’ospitalità”: si parlerà di turismo enogastronomico

Lunedì 28 febbraio, alle 15, si terrà all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni”, in via Cesare Battisti, il terzo appuntamento del “Patentino dell’ospitalità“, organizzato dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

L’argomento del confronto sarà “Per un turismo responsabile e sostenibile. Vetrina Toscana: valore dei prodotti ed identità enogastronimica del territorio”.

L’incontro sarà introdotto dall’assessore al turismo Susanna Lorenzini e interverranno il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, Daniele Mugnai, per Vetrina Toscana, e Sonia Pallai. responsabile del settore turismo di Anci Toscana.

«Il Comune di Castiglione della Pescaia – afferma l’assessore Lorenzini – in questi ultimi anni ha dato vita a iniziative di grande rilievo sul turismo e non poteva mancare la valorizzazione di quello che è uno dei segmenti più dinamici in questo settore, ossia l’enogastronomia. Il turismo enogastronomico rappresenta un nuovo modo di viaggiare che sta interessando un numero sempre più crescente di appassionati alla ricerca di sapori e tradizioni autentiche. Ci è sembrato quindi giusto ed interessante inserire nel programma del “Patentino dell’ospitalità” un incontro che possa dare ai nostri operatori gli strumenti per creare esperienze in grado di valorizzare i prodotti locali e l’identità enogastronomica di Castiglione della Pescaia».

«La cultura enogastronomica come strumento di promozione turistica e motivazione di viaggio – sostiene il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi –, attraverso il progetto “Vetrina Toscana”, permette la conoscenza dell’identità dei territori in un circuito virtuoso che unisce sostenibilità, tipicità e stagionalità. Un piano di lavoro che valorizza le produzioni tipiche, i produttori, i ristoranti e le botteghe che fanno rete grazie al manifesto dei valori di “Vetrina Toscana” in coerenza con un turismo responsabile e sostenibile, per la promozione della destinazione turistica e dell’intero comparto agroalimentare. Il viaggio diventa quindi esperienza e si integra con la vasta offerta turistica della Toscana attenta alle sensibilità dei viaggiatori contemporanei».