Turismo, al via la seconda edizione del “Patentino dell’ospitalità”: il programma

Condividere con le imprese del territorio il percorso di ripartenza del settore del turismo, favorendo la condivisione con i territori limitrofi: sono questi i principali obiettivi del progetto “Patentino dell’ospitalità” promosso dal Comune di Follonica, in accordo con il Dmo, ovvero con la Destination management organization, che prenderà il via nel mese di marzo per la sua seconda edizione.

Gli incontri si terranno tutti dalle 16 alle 18 in sala Tirreno di via Bicocchi 53/A, tranne uno, che sarà organizzato online. Il percorso si concluderà il 6 aprile con la visita guidata per gli operatori al museo Magma.

Mercoledì 2 marzo si terrà l’apertura dei lavori sul “Patentino” 2022, con Sonia Pallai per Anci Toscana e Alessandro Tortelli per il Centro studi turistici. In questa occasione verranno discussi gli scenari possibili, le strategie, le tendenze e i mercati per il turismo nel 2022.

Mercoledì 9 marzo, online, verrà presentato il Piano promozionale 2022 della Regione Toscana. Parteciperanno all’evento Leonardo Marras, per la Regione Toscana, e Francesco Tapinassi, per Toscana Promozione Turistica.

Mercoledì 16 marzo si terrà un incontro dal titolo “Dialogo e nuovi linguaggi per le destinazioni: le persone al centro. Affitti brevi: norme, strategie e suggerimenti pratici per incrementare gli standard di accoglienza degli immobili”, con Giancarlo dell’Orco per il Dmo di Follonica.

Mercoledì 23 marzo si parlerà di turismo sportivo a Follonica nell’ottica della destagionalizzazione, all’incontro parteciperà il sindaco Benini, con Stefano Ridi. Seguirà un appuntamento con Vetrina Toscana, che parlerà del turismo enogastronomico a Follonica, con Stefano Ridi per Follonica Sport e Daniela Mugnai per Vetrina Toscana.

Mercoledì 30 marzo verrà organizzato un incontro dal titolo “Prodotti turistici di Follonica: come organizzarli e come essere presenti sui principali bacini di domanda turistica”, con Carlo Gistri dell’agenzia Travel Today.

Lunedì 4 aprile si parlerà invece di turismo accessibile, sia per le strutture turistiche che per la gestione delle barriere in città. L’incontro, che sarà gestito da Stefano Paolicchi e Katiuscia Giannelli di Handy Superabile, prevedrà anche un momento dedicato alle osservazioni e ai suggerimenti.

«Il “Patentino dell’ospitalità” – spiega l’assessore al turismo Alessandro Ricciuti – è un’occasione di confronto tra gli operatori e le istituzioni, che in questo modo vogliono individuare le strategie migliori per promuovere l’immagine di Follonica, cercando di gestire al meglio la crisi del settore turistico nello scenario attuale. La prima edizione ha avuto un impatto importante e siamo lieti di poter avere una seconda occasione di confronto come questa».