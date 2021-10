Passeggiata in memoria di Norma Parenti: continuano le iniziative per la Medaglia d’oro al valore militare

Una passeggiata nei luoghi della vita di Norma. Il comitato soci Coop di Massa Marittima ha organizzato per lunedì 4 ottobre questa iniziativa nell’ambito degli eventi per il centenario della nascita di Norma Parenti, che proseguiranno per tutto il mese, promossi dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta”, e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei terzieri massetani e la Torre Massetana.

Il ritrovo per la passeggiata è alle 15 in piazza Garibaldi, per proseguire fino a via Norma Parenti, di fronte alla trattoria dove Norma fu arrestata, e arrivare al podere Coste Botrelli, dove venne uccisa il 23 giugno 1944.

La passeggiata terminerà al Giardino della memoria a lei intitolato, dove saranno letti stralci di testimonianze.

Un percorso a piedi, non impegnativo, della durata di circa un’ora e mezzo, nel ricordo di una donna che “non accordò riposo al suo corpo né piegò la sua volontà di soccorritrice, di animatrice, di combattente e di martire“; Medaglia d’oro al valore militare, attiva nell’Azione Cattolica e poi partigiana nelle Brigate Garibaldi, seviziata e uccisa a soli 23 anni, dai repubblichini e dalle SS in ritirata.

Per partecipare alla passeggiata è necessario prenotare telefonando al comitato soci Coop di Massa Marittima al numero 339.7693372.

Le celebrazioni durante la settimana proseguono con le seguenti iniziative: martedì 5 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, dove si terrà la conferenza dal titolo “Religiosi e religiose resistenti”, a cura di Gianpiero Caglianone dell’Accademia degli Intronati di Siena, con letture dell’associazione Liber Pater. Giovedì 7 ottobre, alle 21, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, musica dal vivo con Desodasister.