Ecco la “Passeggiata in difesa della montagna”: il programma dell’iniziativa

Domenica 20 febbraio, alle 10, è in programma la “Passeggiata in difesa della montagna“, organizzata da Genuino Amiatino.

“Attraversiamo insieme i sentieri amiatini per lottare in difesa del territorio, con il quale rifiutiamo di intessere relazioni di sfruttamento tipiche del sistema capitalistico, che hanno al loro centro il profitto e che producono devastazione, minacciando la salute di tutti – si legge in una nota degli organizzatori -. Ci vogliamo invece dedicare a pratiche di tutela e di cura, che guardino al benessere della comunità e del vivente, per far sì che la montagna sia di chi la abita. Durante la passeggiata si terranno letture collettive”.

“Il percorso della passeggiata è molto facile, è adatto a tutti e si svolgerà nella tutela della salute di ognuno. La durata del percorso è di circa 2 ore (sono circa 6 chilometri, andata e ritorno). Se dovesse esserci una pioggerellina temporanea, portate un k-way e vestitevi a strati. In caso di pioggia ci saremo comunque, c’è un posto riparato – termina il comunicato -. Pranzo al sacco“.