“Passi verso il tramonto”: passeggiata in Fiumara in compagnia di Tartamare

Fine giornata speciale con Tartamare, domenica 18 agosto: appuntamento alle 18 a Marina di Grosseto per una passeggiata nei pressi della Fiumara.

“Ammireremo insieme il bosco illuminato dalla luce del crepuscolo e ascolteremo, riconoscendoli, i rumori degli animali che si riattivano dopo il caldo pesante del giorno. Con l’avvicinarsi del tramonto ritorneremo sulla spiaggia per ammirare il panorama e ascoltare le storie dell’orizzonte – si legge in un comunicato di Tartamare -. Termineremo la nostra esperienza al tramonto davanti al mare, presso la KiteBeach Fiumara, con un aperitivo per grandi e piccini“.

Accompagnerà lo staff di Tartamare un’ospite d’eccezione, Letizia Andreini, dottoressa in Scienze naturali e ambientali ed esperta di aree naturalistiche marine. Il percorso, semplice e alla portata di tutti, durerà un paio d’ore. Il numero minimo di partecipanti è 8, quello massimo è 25. Il contributo minimo richiesto (comprensivo del costo dell’aperitivo) è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i minori di 18 anni

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 327.7053078 (Letizia) o 338.4876614 (Luana).