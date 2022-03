Rilascio passaporto: i consigli della Questura per richiederlo velocemente on line

Con l’approssimarsi della stagione estiva, con le riaperture post Covid e con gli effetti della Brexit, è costante l’incremento della richiesta dei passaporti da parte dei cittadini della nostra provincia. tanto che la tendenza delle domande ricalca quella pre pandemia.

Pertanto la Questura consiglia ai grossetani di valutare per tempo le proprie esigenze e verificare la scadenza del passaporto in abbondante anticipo rispetto alla possibile partenza.

L’Ufficio passaporti della Questura di Grosseto, per accelerare i tempi di rilascio, ha in questi giorni aumentato del 20% il numero degli appuntamenti giornalieri in agenda, con prenotazioni estese fino a ben sei mesi.

Proprio per evitare possibili lunghe attese e trafile negli uffici di polizia, la Polizia di Stato ha messo a disposizione da qualche mese un servizio noto come Passaporto elettronico Agenda online. Si tratta di un servizio, totalmente gratuito, che consente al cittadino di collegarsi on line da casa o dal lavoro e prenotare l’appuntamento allo sportello della Questura per la consegna della documentazione e il rilascio delle impronte digitali, indispensabili per l’emissione di un nuovo passaporto.

Ricordiamo i passaggi principali perché il sistema è stato messo a punto durante la pandemia, quando non si poteva viaggiare per qualsiasi ragione, soprattutto all’estero.

Per prima cosa precisiamo che non si può richiedere e ottenere il passaporto facendo tutto da casa; bisogna recarsi in Questura per rilasciare le impronte digitali e presentare la documentazione.

Il cittadino con questo servizio può richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente online, accedendo al portale “Passaporto elettronico – Agenda online”.

È possibile registrarsi solo ed esclusivamente con la propria identità digitale, utilizzando la Carta di identità elettronica od in alternativa lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), adoperando i pulsanti “Entra con Spid” o “Entra con Cie” presenti nella pagina iniziale; comunque, per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del sito “passaporto online”, le procedure sono accompagnate da una guida di supporto.

Dopo essersi registrati ed aver creato un account con la propria identità digitale, si può accedere al portale. Il sistema permette di scegliere il luogo (nel caso di Grosseto esclusivamente la Questura), il giorno e l’ora per consegnare la documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali.

Una volta conclusa l’operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia di specificare eventuali urgenze nell’avere il documento d’espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l’indicazione della documentazione da presentare.

È possibile richiedere la procedura d’urgenza per il rilascio del passaporto, solo presentando documenti che attestino viaggi per motivi di lavoro, salute e studio nonché per eventuali ed ulteriori documentati motivi che verranno valutati dall’Ufficio.

Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono richiedere la prenotazione online attraverso i Comuni di residenza o alle stazioni dei Carabinieri abilitati al servizio, portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Anche dopo aver fissato l’appuntamento è possibile cambiarlo sempre attraverso il sito, annullando quello precedente.

Anche i minorenni devono avere il proprio passaporto (dal 2012 non è più valida l’iscrizione nel passaporto dei genitori), che ha validità triennale per i bambini da 0 a 3 anni e di 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni.

Per il rilascio è necessaria la presenza di entrambi i genitori nonché la presenza del minore. Se uno dei due genitori non può essere fisicamente presente, il richiedente deve presentare una fotocopia di un documento di riconoscimento firmato in originale del genitore assente e una dichiarazione di assenso al rilascio, denominata “atto di assenso per rilascio passaporto al minore”.

Il genitore richiedente il passaporto per il figlio minorenne, previa registrazione a nome proprio o dell’altro genitore, prenderà l’appuntamento on line a nome del minore.

Ugualmente, nel caso in cui il richiedente sia genitore di uno o più minori, occorre presentare la firma di assenso al rilascio del passaporto da parte dell’altro genitore, anche nel caso sia separato/divorziato, “atto di assenso tra genitori”.

Si ricorda che il minore di 14 anni per viaggiare all’estero deve essere accompagnato dai genitori o da un altro accompagnatore da loro autorizzato.

Qualora i genitori o chi esercita la potestà tutoria intendano concedere l’autorizzazione a una persona fisica o a una società di trasporto, ad esempio compagnia aerea o di navigazione, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento.

Anche questa richiesta deve essere presentata direttamente tramite il portale “Passaporto elettronico – Agenda online”.

Sulla pagina web della Questura di Grosseto si trovano tutte le informazioni necessarie, i riferimenti e gli orari (martedì e giovedì anche il pomeriggio), mentre le notizie aggiornate sui documenti necessari per viaggiare nei singoli Stati Esteri sono consultabili sul sito: www.viaggiaresicuri.it.