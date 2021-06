Rocchette, la Lega: “Spiaggia piena di detriti e acqua sporca, situazione imbarazzante”

“La situazione della spiaggia delle Rocchette è imbarazzante e non degna di una località di mare“.

Lo denuncia il referente della Lega di Castiglione della Pescaia Pasquale Virciglio.

“Sia nello scorso fine settimana che oggi – afferma Virciglio – il litorale delle Rocchette appare pieno di detriti e rami pericolosi, l’acqua inoltre appare sporca, con quella schiuma limacciosa che non fa onore ad un luogo che si è sempre distinto per la bellezza delle sue spiagge e del suo mare”.

Virciglio non sa spiegarsi il motivo, ma chiede all’amministrazione comunale di attivarsi e di farlo in fretta.

“Sono molte le spiegazioni – afferma Virciglio -, ma non voglio addentrarmi in questione tecniche che non mi competono. Io mi attengo ai fatti e questi oggi ci dicono che presentarsi al cospetto dei turisti con una delle più belle spiagge della Maremma in questa situazione non fa onore a Castiglione della Pescaia. Chi è venuto qui per la prima volta in questi giorni, di fronte a questo spettacolo non degno di una località di mare, potrebbe decidere di non tornare. Per evitare ulteriori, e gravi, danni di immagine come Lega di Castiglione invitiamo l’amministrazione comunale ad attivarsi ed a farlo in fretta, perché il prossimo fine settimana, quando le spiagge si riempiranno di nuovo, fa presto ad arrivare. Quello che possiamo assicurare è che la nuova amministrazione che anche noi proponiamo guidata da Alfredo Cesario lavorerà per evitare scempi di questo tipo”.