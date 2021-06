Verso le amministrative, Virciglio: “Centrodestra unito ha carte in regola per vincere”

“Un centrodestra unito e forte a sostegno del candidato sindaco Alfredo Cesario è certamente un primo, e spero decisivo, passo per dettare quel cambiamento di cui Castiglione della Pescaia ed il suo territorio hanno bisogno”.

Così il referente della Lega di Castiglione Pasquale Virciglio commenta l’unità della coalizione che vede l’adesione anche dell’Udc e dell’avvocato Federica Ambrogi con il suo gruppo di lavoro, da sempre attento alle problematiche castiglionesi.

“Riuscire a costruire una coalizione forte, unita ed anche allargata al mondo civico è stato un lavoro certosino – ricorda Virciglio -. Questa è la dote più importante e potenzialmente vincente, insieme ad un potenziale che alle regionali ed alle europee ha visto il centrodestra sopra il 50 per cento e con la Lega trainante con risultati che hanno oscillato tra circa il 25 per cento ed oltre il 38 per cento, che i partiti garantiscono ad Alfredo Cesario che, adesso, può concentrarsi insieme a tutti noi nel costruire un programma elettorale serio ed anche innovativo che dia a Castiglione quelle prospettive future che, con l’attuale amministrazione, non si vedono. Il territorio comunale è infatti complesso, con tante frazioni che necessitano di attenzione, così come le campagne. Essere un gruppo forte e solido può garantire molti argomenti al nostro candidato che, così come avviene quotidianamente nel suo lavoro, sono certo saprà tradurre con la giusta sintesi”.

Pasquale Virciglio è convinto che il centrodestra di Castiglione abbia molto da offrire, anche nelle sue differenze. “Lo ha dimostrato quando era al governo del territorio – afferma -. La coalizione messa in campo ha tante idee, ma soprattutto ha una spinta forte dei cittadini che, quando è stato unito lo ha premiato. Credo che in queste settimane si debba ricreare quell’entusiasmo che ci ha accompagnato nel passato, quella voglia di fare e di buon governo che è evidente nei territori. Bisogna ricreare quell’unione, che faceva veramente la forza, che fu rappresentato da Alessandro Antichi a Grosseto e Monica Faenzi a Castiglione e che permisero ai due Comuni di cambiare marcia, grazie anche a tanti interessi in comune, da quelli sul litorale, alla valorizzazione delle frazioni, grazie ad un costante dialogo che oggi tra le due amministrazioni manca. Credo che con Antonfrancesco Vivarelli Colonna riconfermato a Grosseto ed Alfredo Cesario Sindaco a Castiglione i due territori, sorretti da un centrodestra unito, forte e compatto, possano tornare, nelle rispettive autonomie, a dare forza l’uno nei confronti dell’altro”.