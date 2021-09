Via libera al bilancio consolidato, il plauso di Virciglio: “Ottimo lavoro, ma il Comune esca dal Coeso”

“Abbiamo approvato un ottimo bilancio consolidato, dal quale, con la nuova amministrazione spero che cambi la voce Coeso, sostituita da una struttura socio-sanitaria tagliata su misura su Grosseto, perché le esigenze della città sono diverse da quelle dell’Amiata o delle Colline Metallifere o dei Comuni più piccoli”.

Così il presidente della seconda commissione e consigliere comunale della Lega Pasquale Virciglio ha commentato oggi in aula l’approvazione del bilancio consolidato. “Il lavoro svolto in questi anni è stato ottimo – afferma Virciglio –, considerando anche il passivo ereditato. Per questo faccio un plauso all’amministrazione che in questi anni ha lavorato molto bene. Dentro il bilancio c’è però la voce del Coeso su cui deve essere fatta una riflessione politica che io ho evidenziato nel mio intervento”.

Virciglio, insieme alla Lega, da tempo hanno sollevato la questione, che non è relativa alla battaglia sulla presidenza. “Modificare la voce Coeso – afferma Virciglio – per me e per la Lega non vuol dire che non abbiamo a cuore il sociale o i servizi socio-sanitari. Noi vogliamo una struttura che funzioni meglio e che risponda alle esigenze dei cittadini grossetani. L’attuale zona distretto del Coeso è forse la più grande della Toscana, avendo unito le tre precedenti e non riesce a dare le necessarie risposte che i cittadini si attendono. Lo stesso consiglio regionale all’unanimità ha detto che sono troppo vaste e che così non possono funzionare. Abbiamo l‘esempio di Arezzo. che ha la propria Società della Salute che funziona bene. Ma abbiamo anche l’area distretto della Maremma meridionale, più contenuta, con i suoi circa 45mila abitanti, contro gli oltre 170mila del Coeso, ma che funziona benissimo. Con oltre 80mila abitanti Grosseto deve averne una propria, che sia tarata sulle esigenze di una città, che sono ben diverse da quelle della zona montana o collinare. Per questa ragione ho lanciato una riflessione politica che dovrà essere valutata attentamente dalla prossima amministrazione”.