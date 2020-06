Aniceti e Quitadamo: “Giuste le dimissioni di Tollapi, usciamo dalla maggioranza”

“Ci rammarichiamo per le annunciate dimissioni della consigliera Elisabetta Tollapi e ne comprendiamo e condividiamo le motivazioni“.

A dichiararlo, in occasione del Consiglio comunale tenutosi questa mattina, sono Andrea Aniceti e Pasquale Quitadamo, consiglieri comunali di Scansano.

“Per quanto ci riguarda abbiamo l’intenzione di proseguire il nostro mandato sino al termine della consiliatura, ma prendiamo atto che veniamo sistematicamente ignorati oramai da molti mesi su ogni iniziativa o scelta dell’amministrazione e quindi da oggi in poi non ci consideriamo più parte di questa maggioranza – hanno continuato i consiglieri –. Rispetto alle delibere del Consiglio comunale, ci esprimeremo di volta in volta secondo coscienza e rispettando gli impegni presi con gli elettori“.

“In questa seduta, esprimeremo voto favorevole alle delibere relative al bilancio previsionale – hanno terminato i consiglieri –, per permettere l’uscita dall’esercizio provvisorio che dura da inizio anno a causa del ritardo di presentazione in Consiglio di questo importante atto amministrativo“.