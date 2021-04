Toscana zona rossa, Quitadamo: “Perchè i Consigli comunali sono in presenza?”

“Pur avendo qualche postumo della vaccinazione anti Covid effettuata meno di 24 ore fa, per il rispetto che ho nei confronti della istituzione Consiglio comunale, ho ritenuto di spostarmi da Baccinello a Scansano per la riunione del Consiglio per rendere questa dichiarazione“.

A dichiararlo è Pasquale Quitadamo, consigliere comunale a Scansano, durante la seduta del 31 marzo scorso.

“Vedo purtroppo che questo rispetto non rientra tra le caratteristiche di questa amministrazione – ha spiegato Quitadamo -. Neanche essendo in zona rossa il Sindaco ha ritenuto di far svolgere la seduta del Consiglio in via telematica o, almeno, dando la possibilità di essere presenti anche in via telematica, come avevo richiesto in precedenti sedute del Consiglio. Avevo chiesto via Pec (protocollo n. 3680 del 29-03-2021) che almeno questa seduta si svolgesse in streaming per poter dare la possibilità ai cittadini di assistervi, visto anche che sono vietati gli spostamenti anche nel Comune. Alla mia richiesta via Pec non si è ritenuto neanche di dare una risposta, nelle migliori tradizioni di poca trasparenza e scorrettezza istituzionale di questa amministrazione”.

“Eppure la partecipazione in videoconferenza alle sedute è uno strumento largamente usato da questa Amministrazione, almeno per le riunioni di Giunta, che negli ultimi 7 mesi (quindi con zona rossa ma anche arancione e gialla e comunque con un numero molto minore di partecipanti rispetto al Consiglio) hanno visto nel 60% dei casi la presenza in videoconferenza di almeno un assessore, spesso determinante per il raggiungimento del numero legale, problema strutturale, viste le assenza sistematiche e larghe di alcuni assessori (con record di assenza alle riunioni di Giunta anche oltre il 90%). Ma e videoconferenze vanno bene per la Giunte si, per il Consiglio no; qui non interessa favorire la partecipazione e far svolgere le riunioni in sicurezza, una specie di Marchese del Grillo importato a Scansano – ha terminato Quitadamo -. Per questi motivi, oltre che per le mie condizioni di salute, lascio la seduta del Consiglio, pregando la segretaria comunale di togliermi da questo momento in poi dai presenti alla seduta stessa”.