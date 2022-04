A Pasqua evento speciale al Disco Village: protagonista “Il Pagante”

A Pasqua è in programma un evento da non perdere: il Disco Village apre i battenti per una notte tutta da ballare con un’ospite d’eccezione: “Il Pagante”. E non solo. Domenica 17 aprile sarà aperto anche il privè Baluba.

Dopo l’arrivederci al prossimo inverno dell’Alegria, lo staff è pronto ad accogliere gli ospiti del Disco Village – Baluba: dalle 22 sarà tempo di concludere in bellezza la giornata di Pasqua con la musica del momento e ottimi drink in una location senza eguali. E per un evento straordinario non poteva mancare una sorpresa: al Disco Village, dalle 23.45, ci sarà il dj set de “Il Pagante”. Il gruppo formato da Federica Napoli, Roberta Branchini e Eddy Veerus, ha pubblicato di recente un nuovo album, intitolato “Devastante” e ispirato come sempre alla movida milanese.

Il progetto “Il Pagante” è nato nel 2010 da una pagina Facebook creata per prendere in giro lo stile di vita dei ragazzi di Milano: da quei post sono poi nate le tracce che hanno reso famosa la crew in tutta Italia.

L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 22: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it.