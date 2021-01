Verso le amministrative, il Partito Indipendentista Toscano: “Ci presenteremo alle elezioni”

Il segretario nazionale del Partito Indipendentista Toscano, Carlo Vivarelli, già candidato sindaco a Grosseto alle elezioni comunali del 2016, annuncia “la volontà del partito di presentarsi alle elezioni amministrative del capoluogo maremmano del 2021 o con un proprio candidato sindaco, o appoggiando il candidato sindaco di una coalizione, le cui componenti annunceremo a breve”.

“La situazione di Grosseto affonda sotto i colpi della pandemia delle multinazionali che vogliono ridurre la popolazione ad un ammasso di schiavi ignoranti privati anche del diritto negato ai giovani di andare a scuola, sotto i colpi dell’incontrollata invasione straniera e delle 35 mafie presenti in Toscana, sotto l’attacco del Governo coloniale franco tedesco dell’Unione Europea – spiega Vivarelli -. Adesso, il Governo immigrazionista italiano del Movimento 5 Stelle, Leu e Partito Democratico, mai eletto da nessuno, regala alla Maremma la carognata dei siti di stoccaggio delle scorie nucleari, in attesa che ci regali lo Ius Soli e la continuazione della distruzione del popolo toscano. Ci opponiamo a questa catastrofe organizzata dietro a una serie di Dpcm del tutto illegali e facciamo appello ai toscani e agli italiani onesti e con la schiena dritta per opporci a questa deriva dittatoriale“.