Il Pd: “Furti e atti vandalici nei parcheggi, a quando gli ausiliari promessi dal Comune?”

“Alcuni atti di furto e vandalismo sembrano accaduti lo scorso weekend presso il parcheggio lungo la costa scarlinese di Ponte alle catene“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Scarlino.

“Episodi certamente da denunciare e condannare, ma anche da prevenire – continua la nota -. Non è intenzione nostra e della lista ‘Per Scarlino’ quella di creare allarmismo o cercare colpevoli e responsabilità. In particolar modo in un momento storico come quello che stiamo attraversando, dove risulterebbe semplicistico, riduttivo e a dir poco scontato, dove chiunque sembra avere risposte e soluzioni al discusso tema della sicurezza. Tuttavia, ascoltando i cittadini abbiamo percepito in loro preoccupazione, quella stessa che già i nostri rappresentanti avevano espresso durante lo scorso consiglio comunale, quando già da loro fu posto il problema della sorveglianza di quei parcheggi a garanzia di tutti, cittadini e turisti che li frequentano. L’amministrazione si impegnò in quella occasione a farsi carico del controllo necessario, attraverso degli ausiliari“.

“Poniamo dunque questo tema perchè episodi di questa natura possano essere evitati, anche in virtù degli impegni assunti dalla stessa amministrazione, come stimolo affinchè vengano attuate le misure di prevenzione di cui si è parlato. Prendiamo infine le distanze da comportamenti di violenza ed inciviltà, pur chiedendo a tutti di essere presenti, per capirne la natura, l’origine e trovare soluzioni efficaci che possano essere contrasto e rimedio al tempo stesso – termina il Pd –. Scarlino ed in generale il nostro territorio resta nel cuore a chi lo frequenta, a chi sceglie di viverci o trascorrere le vacanze per le tante bellezze che ha. Non vogliamo che resti nelle menti per tutto quello che di triste e negativo rappresentano queste azioni“.