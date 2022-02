Ex idroscalo, il Partito Comunista: “Stop ad intitolazione ad Italo Balbo”

Il Partito Comunista ribadisce “il proprio sdegno circa la proposta indecente fatta dall’assessore della Lega Silvia Magi ed accolta pieni voti dal Comune di Orbetello di intitolare una piazza al gerarca fascista Italo Balbo”.

“Sono anni che la destra lavora con la ‘cosiddetta sinistra’ per sdoganare il fascismo – continua la nota del Partito Comunista -.Siamo curiosi di capire quali giustificazioni troveranno per evitare lo sdegno che susciterebbe in ogni animo antifascista una operazione così vergognosa. È necessario ricordare che l’ex ministro dell’aeronautica era iscritto al Partito nazionale fascista, che fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma, diventando in seguito comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sottosegretario all’economia nazionale. É bene ricordare ancora e ancora che negli anni ’20 Balbo guidò lo squadrismo ferrarese, perseguitando e torturando gli avversari politici fino a giungere alla loro eliminazione fisica”.

“Dividere il Balbo gerarca fascista e il Balbo aviatore è, oltre che privo di fondamento, pretestuoso ed offensivo verso tutti coloro che sono morti in nome della liberazione dell’Italia e della Resistenza. Gli anni in cui effettuò la trasvolata atlantica sono anni da ricordare con biasimo, non con baldanza! Quindi chiamiamo l’opposizione a bloccare il tentativo revisionista e di intitolare nel comune di Orbetello una piazza al compagno Marco Curioni, fucilato davanti agli occhi del figlio, che gli squadristi per mero spregio in seguito disseppellirono per poterlo decapitare. Questa è storia – termina il comunicato -. No cari sindaco e consiglieri: la storia non si camuffa né si piega a proprio piacimento. Lotteremo affinché questi vili ricatti e ignobili proposte non vengano mai accolte!”