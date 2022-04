“Partita del cuore”: “Finanzia & Friends” e Nazionale della solidarietà in campo per l’Ucraina

Tornano, subito dopo l’ultimo blocco dovuto all’emergenza Covid-19, gli eventi organizzati da “Finanzia & Friends Team a.s.d.” con la co-organizzazione dell’amministrazione comunale di Grosseto ed il patrocinio dell’amministrazione provinciale.

Si svolgerà sabato 9 aprile, alle 16, a Grosseto, allo stadio olimpico “Carlo Zecchini”, sotto l’attento sguardo del sindaco della città, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la partita di calcio “Il cuore di Grosseto 2022 per Ukraina”, che vedrà protagonisti il “Finanzia & Friends Team a.s.d.”, rafforzato da una selezione di giocatori dell’amministrazione comunale e di rappresentanti della locale comunità ucraina, contro la Nazionale della solidarietà, della quale faranno parte – tra l’altro – anche altri personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

La Nazionale della solidarietà sarà capitanata da Charlie Gnocchi, storica colonna portante degli eventi targati “Finanzia & Friends Team”, conduttore e autore televisivo, già noto MisterNeuro di Striscia la Notizia: è attualmente in onda su Rtl1025 con il programma” W l’Italia No problem.” È anche pittore sperimentale che spazia dalla pop art all’astrattismo con le opere “Pagoghi”, “Motomoka” “Automoka”, “Le marine di Charlie Gnocchi” e “Le caffè Moka”. Ha esposto a Torino, Roma, Parma, Pontassieve e Roccastrada ed è recensito dal critico Paolo Fontanesi sul Giornale Off. Ha prodotto circa 20000 opere con la tecnica del Mocaprint. Ha pubblicato in collaborazione con lo sceneggiatore bolognese Stefano Botta il romanzo “Culi e culatelli”, edito da Giorgio Mondadori Editore.

“Ringrazio Elena Nappi e Antonfrancesco Vivarelli Colonna per l’impegno che dimostrano nei confronti dei lori territori – ha dichiarato Charlie Gnocchi -. La Maremma è il luogo ideale in cui vivere. Non appena sono stato coinvolto in questo evento benefico, mi sono impegnato per portare a Grosseto alcuni personaggi dello spettacolo. Ci saranno sicuramente il dj Ringo, Federico Quaranta e il senatore Antonio Razzi. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato alla partita del cuore“.

Sei società porteranno nel prepartita ben diciannove squadre di bambini e ragazzi: Invictasauro, Nuova Grosseto, Giovani Grosseto, Roselle daranno vita dalle 14.30 ad un minitorneo con una formazione anche da Terni e con l’Apssd Liberi di Giocare a Calcio. Gli arbitri degli incontri saranno amichevolmente messi a disposizione dal locale comitato Uisp. L’evento sarà mirato a raccogliere fondi per la popolazione ucraina.

“Lo sport dimostra ancora una volta di essere uno strumento di solidarietà, di salvezza, di unificazione – ha dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grosseto è stata la prima città ad organizzare un hub per accogliere i profughi ucraini. Come amministrazione, con la nostra Protezione civile, abbiamo scelto da subito di scendere in campo con una serie di iniziative, dalle raccolte di fondi e generi di prima necessità, fino a farci portatori di idee, ad esempio per l’integrazione scolastica e sportiva, che è stato possibile realizzare concretamente in tempi brevissimi grazie alla forza delle sinergie innescate con le altre istituzioni e il contesto locale. In primis voglio ringraziare la Prefettura e la Diocesi, ma anche la Asl, il Coeso, tutte le associazioni di volontariato e i tantissimi privati cittadini che hanno reso possibile realizzare i nostri progetti in tempi brevissimi“.

“Siamo una piccola squadra che vuole dare una mano alle persone che hanno bisogno – ha spiegato Paolo Scipioni, membro di ‘Finanzia & Friends” – e che è composta interamente da membri delle forze dell’ordine. Alla partita del cuore ci saranno gli ex giocatori di serie A Riccardo Zampagna, Zé Maria, Paolo Stringara, gli ex giocatori dell’U.S. Grosseto Mariano Stendardo e Leandro Vitiello, oltre a quattro calciatori ucraini

In rappresentanza della Provincia ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento la consigliera Elena Nappi, che sarà protagonista anche in campo durante il match.

“L’amministrazione provinciale è entusiasta di concedere il patrocinio alla partita del cuore – ha sottolineato Elena Nappi – e di partecipare a questa iniziativa benefica. La Provincia è un punto di riferimento per l’accoglienza dei profughi ucraini e la Maremma ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore. ‘Finanzia & Friends” è un grande strumento di solidarietà in questo territorio“.

C’è stato spazio anche per il saluto della pluripremiata atleta ucraina Hanna Kasyanova, da qualche settimana a Grosseto in fuga dalla guerra: “Sono fiera – ha detto la campionessa – di poter essere testimonial di questo evento così importante. Lo farò con grande passione. Da quando sono a Grosseto, grazie ad Andrea Vasellini e a tutte le magnifiche persone che ho conosciuto, mi sento a casa“.

Prevendite dei biglietti (offerta libera, il ricavato sarà destinato ad aiutare la popolazione ucraina) al Bar Paradise Cafè, in via Tripoli 16, a Grosseto; all’edicola La Vasca, in piazza Rosselli, a Grosseto; al comitato Uisp, in viale Europa 157, a Grosseto; alla Tabaccheria Celentano, in viale Uranio 11, a Grosseto; alla Tabacchieria Guerrini, in via Tripoli 13, a Grosseto; al Macron Store, in via Santerno 27, a Grosseto.

E inoltre possibile donare anche direttamente all’IBAN IT72X0103014300000004853344, causale “Il cuore di Grosseto per l’Ucraina”.