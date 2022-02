“Parliamo di Argentario con…”: quarta diretta in live streaming della rubrica

Venerdì 25 febbraio, alle 18, in live streaming sulla Fan Page “Argentario: il progetto”, si terrà la quarta puntata della rubrica “Parliamo di Argentario con…“.

Un format pensato per dare vita ad un confronto aperto sui temi rilevanti che riguardano da vicino il potenziamento e lo sviluppo dei “turismi” dell’Argentario. Nell’occasione si parlerà di trasporti e potenziamento dei collegamenti come leva strategica per lo sviluppo di nuove presenze all’interno del territorio. Ospite della puntata Tommaso Francalanci, presidente del Consiglio di Amministrazione di Seam spa, società gestore dello scalo civile di Grosseto.