“Parliamo di Argentario con…”: primo appuntamento con il nuovo talk show

Come anticipato alla fine dell’estate, nel corso della prima riunione in presenza di tutti i membri e simpatizzanti del gruppo “Argentario: Il Progetto” è stato deciso di procedere, nei prossimi mesi, con l’organizzare di nuove e costruttive occasioni di confronto, volte a parlare di sviluppo del territorio e, in special modo, di “turismi”.

In considerazione dell’aumento dei casi di positività, e nell’ottica di garantire a molti cittadini interessati la possibilità di partecipare, è stato realizzato un format chiamato “Parliamo di Argentario con…” un talk che si svolgerà in live streaming sull’omonima fan page Facebook del gruppo “Argentario: Il Progetto”.

“Si tratta di un ciclo di incontri programmato da qui ai prossimi mesi – conferma Luigi Scotto, capogruppo di ‘Argentario: Il Progetto’ in Consiglio comunale e ideatore dell’iniziativa – a cui parteciperanno personalità di spicco del settore economico e produttivo, locale e non. Sarà a tutti gli effetti una conversazione a due, dove avrò il piacere di dialogare con ciascuna di queste figure per parlare di temi che stanno a cuore agli argentarini e consentire, allo stesso tempo, a coloro che ci seguiranno in diretta, di poter interagire intervenendo in ogni momento della discussione”.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 22 dicembre, alle 18, ed avrà come ospite Michele Sambaldi, Managing Director dell’ Hotel Il Pellicano.