“Incantolandia”: sbarca in Maremma il primo parco di luminarie in Europa

Mancano pochissimi giorni all’apertura di “Incantolandia”, il primo parco emozionale di luminarie in Europa realizzato in un’area turistico alberghiera privata, lungo la Strada vicinale dei Bagnacci 15, a Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

L’inaugurazione, che ha già fatto registrare il tutto esaurito è infatti prevista per domenica primo dicembre, alle 16.

Le offerte

Sculture art-light, intrattenimento, buon cibo, shopping e tanto altro: “Incantolandia” è il luogo magico e ideale per famiglie, per grandi, bambini e innamorati. Il parco emozionale offrirà inoltre un mercatino natalizio per piccoli regali, musica live, intrattenimento in una scenografia mozzafiato, che lascerà i suoi visitatori incantati.

Luci, suoni, luminarie, profumi, animazione: ritrovarsi ad “Incantolandia è come vivere in una favola in prima persona. Un’esperienza che emoziona, rapisce, incanta. Inoltre, gli appassionati del Virtual troveranno un’area 3D games con attrazioni Virtual Reality di ultima generazione.

Oltre ad offrire la sensazionale esperienza del parco ad un pubblico di ogni età, “Incantolandia” riserva la possibilità di abbinare l’ingresso gratuito con molteplici combinazioni di svaghi e servizi, come, ad esempio: visita al parco con apericena allo chalet di “Incantolandia”; visita al parco con degustazione – cena al ristorante interno “Fonte degli Aromi” (al costo di 40 euro a persona); per gli ospiti provenienti da aree più distanti, vengono offerte promozioni che includono la visita al parco, la cena degustazione al ristorante e il soggiorno all’“Hotel Fontermosa” (al costo di 95 euro a persona).

Infine, per i più piccoli lo chef propone la “Degustazione Kids”: menù irresistibili dedicati ai piccoli ospiti.

Gli orari

“Incantolandia” sarà aperto tutti i giorni, nel periodo invernale, dal primo dicembre al 29 febbraio, a partire dalle 16.00 (ad eccezione di eventi in programma che potrebbero mutare gli orari). L’ingresso al parco è gratuito.

Per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito https://incantolandia.it/