Parco delle Colline Metallifere: cinque video per scoprire la riserva naturale delle Cornate

Cinque video per raccontare la riserva naturale delle Cornate di Gerfalco e Fosini, una perla di natura e storia che occupa una superficie di oltre 1400 ettari tra le province di Grosseto (comune di Montieri) e Siena (comune di Radicondoli). La riserva rientra nel sistema delle aree protette della Regione Toscana e fa parte del Parco nazionale delle Colline Metallifere. E’ caratterizzata da un mosaico di boschi, prati e ambienti rocciosi e una geologia molto particolare e con importanti rilievi, come Poggio Mutti, che con i suoi 1060 metri è la cima più alta delle Colline Metallifere. Un territorio con una bassa densità di popolazione, ma una biodiversità particolarmente ricca in cui sono state censite oltre 550 specie di piante e moltissime di animali, alcune delle quali rare e minacciate.

Ci sono poi importanti emergenze storico architettoniche come il borgo di Gerfalco, che dà il nome alla riserva, Montieri e la canonica di San Niccolò. Luoghi che ospitano eventi culturali di grande qualità, come il Festival delle Viole e il Grey Cats Jazz Festival, o scientifici, come il BioBlitz. Una riserva che esprime grandi potenzialità in cui è possibile praticare il turismo outdoor, l’escursionismo e il turismo sostenibile. Per il suo sviluppo è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Toscana, Comune di Montieri e Parco delle Colline Metallifere finalizzata alla promozione e alla valorizzazione della riserva regionale. In questo quadro sono state sviluppate molte attività che hanno permesso di conoscere questo bellissimo angolo di Maremma, tra cui la realizzazione di cinque brevi video, quattro tematici (geologia, flora, fauna e outdoor) e uno generale, realizzati dal film maker Federico Santini con la consulenza scientifica di Alessandra Casini, Giancarlo Pagani, Elena Buracchi, Mario Matteucci e Marco Porciani.

I video saranno diffusi nella postazione multimediale del centro visite di Gerfalco e sui canali social del Comune e del Parco: Youtube e Facebook.

“Negli ultimi anni la convenzione tra Comune, Parco e Regione Toscana – spiega il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi – ha permesso un importante cambio di passo alla riserva naturale per la sua promozione e valorizzazione. Non solo è migliorata la funzionalità e la dotazione tecnologica del centro visite a Gerfalco che ormai è diventato un punto di riferimento non solo per il borgo, ma per tutta la riserva, ma ha visto anche la tenuta del patrimonio sentieristico, la creazione di nuovi percorsi e soprattutto ci ha dato la possibilità di organizzare eventi di rilevanza nazionale”.

“Questa convenzione è modello positivo di collaborazione tra enti che si può applicare ad altre realtà regionali che fanno parte del nostro territorio – dichiara Lidia Bai, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere -. Per questo motivo siamo disponibili ad avviare un dialogo sia con la Regione che i Comuni in cui si trovano queste aree e portare avanti insieme progetti di collaborazione”.

Per informazioni: www.parcocollinemetallifere.it