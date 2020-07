Parco della Maremma: il gruppo di esperti si riunisce per la redazione del Piano integrato

Si è riunito ieri, negli uffici dell’Ente, il gruppo di esperti che lavorerà alla redazione del nuovo Piano integrato del Parco della Maremma.

Presenti all’incontro tutti i professionisti incaricati degli studi e delle elaborazioni necessarie a definire il nuovo Piano integrato del Parco: la coordinatrice architetto Silvia Viviani, il responsabile unico del procedimento e direttore del Parco, architetto Enrico Giunta, la presidente Lucia Venturi e due componenti del consiglio direttivo delegati a seguire il Piano, l’architetto Simone Rusci e Francesco Pezzo.

Una riunione molto operativa, in cui il gruppo di lavoro ha definito la metodologia e ha discusso sulle linee e gli obiettivi del nuovo piano del Parco, mettendo in calendario i prossimi incontri per procedere alla predisposizione del piano che, alla fine del prossimo anno, sarà inviato in Regione per l’iter di approvazione, come previsto dalla norma ( legge 30/2015) che regola le procedure e che ha introdotto la novità del Piano integrato.

La novità per questo nuovo piano consiste infatti nella definizione di una sezione programmatica socio-economica da affiancare agli atti di pianificazione e programmazione, che sostituiscono i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

L’iter è iniziato con l’avvio del procedimento predisposto dal Parco e deliberato dal consiglio dell’Ente il primo ottobre 2019, poi approvato il 14 novembre dalla Giunta regionale, di cui è stata data informazione a tutti i soggetti interessati nel primo incontro di partecipazione dello scorso 10 febbraio ad Alberese, organizzato dal Garante regionale per la partecipazione, da cui è partita la fase delle osservazioni.

Il successivo incontro di partecipazione è stato poi rimandato a causa dell’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia Covid 19 e pertanto i termini per le osservazioni che tutti portatori di interesse possono inviare alla Regione nell’apposito form è stato prorogato sino al 31 luglio.

Il prossimo incontro partecipativo è già stato messo in calendario per il 9 ottobre, nella sede che sarà comunicata non appena stabilita.

Tutti i documenti ed il form per le osservazioni sono reperibili a questo link: https://www.regione.toscana.it/form-contributo-partecipativo-per-il-piano-integrato-del-parco-regionale-della-maremma