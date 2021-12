Il parco del Natale splende a Marina di Grosseto: creato l’albero con materiale riciclato

Alla Fortezza di Marina di Grosseto è arrivata la magia del Natale: l’ufficio Ambiente del Comune di Grosseto ha voluto coinvolgere gli stabilimenti balneari della frazione, Sistema srl e le classi della scuola elementare di Marina di Grosseto per creare alberi e addobbi natalizi amici dell’ambiente e, soprattutto, a costo zero.

La ditta S.e.r.a Meoni ha creato un albero di natale con materiale riciclato alto circa 4 metri, mentre gli stabilimenti balneari hanno donato le luci che Sistema srl ha installato come addobbo non solo dell’albero creato da loro, ma anche per le altre alberature presenti nel giardino della Fortezza.

I bambini della scuola elementare di Marina hanno poi realizzato delle decorazioni natalizie che sono state appese su ogni albero. Ogni alberatura reca un cartellone su cui sono scritti i nomi degli studenti che si sono occupati delle creazioni.

“È proprio vero che l’unione fa la forza, soprattutto quando si parla di ambiente – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Simona Petrucci -. Grazie alle collaborazioni che l’amministrazione comunale è riuscita a mettere in atto, la Fortezza a Marina si è rivestita della magia del Natale, con splendidi addobbi all’insegna dell’ecosostenibilità e del riuso, a costo zero, che potranno essere usati anche nei prossimi anni“.