Riaprono i parchi gioco in paese e nelle frazioni: ecco le regole da seguire

Riaprono a Castiglione della Pescaia i parchi gioco sia nel capoluogo che quelli presenti nelle frazioni.

«Da sabato 20 giugno – spiega il vicesindaco Elena Nappi, che segue anche il servizio manutenzioni esterno del cantiere comunale –, dopo l’emergenza sanitaria, tornano tutti utilizzabili i parchi gioco presenti sul territorio comunale. Bisognerà solo seguire quanto indicato nelle indicazioni stampate nei cartelli che saranno posizionati agli accessi dei tre parchi del capoluogo e in quelli delle frazioni di Tirli, Buriano, Vetulonia e Punta Ala. Questa riapertura rappresenta un altro passo verso il ritorno alla normalità. Stiamo cercando di tornare gradualmente ad una serena quotidianità e dedicare attenzioni ai bambini e alle famiglie ci porta in questa direzione, naturalmente chiediamo la collaborazione dei genitori per gestire al meglio il rispetto delle regole dettate dall’ordinanza n.65/2020 della Regione Toscana».

«Rispettare il distanziamento sociale – prosegue il vicesindaco –, evitare gli assembramenti, far indossare le mascherine ai bambini con più di sei anni se non si trovano almeno 1 metro l’uno dall’altro, sono regole semplici, ma indispensabili per tornare a scorrazzare in queste aree. Tutte le attrezzature, come indica la normativa, saranno sanificate quotidianamente dal personale del cantiere comunale in modo da garantire la sicurezza degli utilizzatori. Formalizzando queste riaperture restituiamo ai cittadini luoghi molto richiesti e frequentati. L’amministrazione comunale, consapevole delle difficoltà del momento, continua a chiedere a tutti collaborazione e senso civico, assumendosi le proprie responsabilità nei confronti del rispetto delle regole».

«La pandemia – conclude Nappi – non è ancora stata sconfitta, l’emergenza sanitaria è in corso, una situazione da tenere presente e da non sottovalutare. Il Comune riapre i parchi, ma tutti voi, castiglionesi e turisti, usateli con accortezza».