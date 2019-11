Monterotondo Marittimo: arriva il primo parcheggio rosa davanti alla Coop

Un gesto di attenzione per agevolare le donne in gravidanza e per le neomamme che devono andare a fare la spesa: il Comune di Monterotondo Marittimo ha realizzato, davanti alla Coop, il primo posto auto “rosa” del territorio comunale. Lo stallo è riconoscibile grazie alla segnaletica verticale e alla striscia rosa a terra.

“Questa iniziativa – commenta l’assessore Emi Macrini – nasce dalla volontà di andare incontro alle particolari esigenze di mobilità delle donne in dolce attesa e di tutti coloro che devono occuparsi della cura dei bambini piccoli, nell’ambito di una politica di miglioramento delle pari opportunità e della qualità della vita dei cittadini, che vivono nel nostro comune. Una scelta pienamente condivisa dalla Giunta comunale e dalla Commissione comunale per le pari opportunità, presieduta da Aibla Danushi“.

Tra l’altro c’è una novità importante per quanto riguarda la normativa: se per molti anni dalla loro comparsa, gli stalli rosa erano semplicemente un richiamo delle amministrazioni comunali al senso civico dei cittadini, ma non erano previsti dalla legge, adesso, sono stati inseriti nel nuovo codice della strada, che entrerà in vigore entro la fine dell’anno, e quindi saranno legittimati a tutti gli effetti. Un passo in avanti in termini di civiltà.