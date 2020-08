Cambia la sosta nel centro del paese: parcheggio consentito per un’ora

Sono cambiate alcune regole per la sosta nel centro urbano capoluogo di Scarlino.

L’amministrazione comunale ha disposto che durante la mattina sia possibile parcheggiare per un’ora in via IV novembre, piazza del Mercato (dalle 8 alle 13) e in via Agresti (nell’area di fronte alla palestra comunale, dalle 8 alle 20).

La decisione deriva dalla volontà di permettere a tutti di lasciare la propria auto nelle zone vicine alle attività produttive e ai servizi (come l’ufficio postale e la banca) per il tempo necessario, evitando quindi soste prolungate.

Negli stalli di via IV novembre la sosta è consentita quindi per un massimo di un’ora tra le 8 e le 13: sono esclusi dalla limitazione oraria moto e scooter, che possono essere lasciati negli spazi a loro riservati, e i mezzi di chi ha il contrassegno per invalidità.

Stessa regola per gli stalli di piazza del Mercato, mentre per l’area di fronte alla palestra comunale in via Agresti la sosta oraria è in vigore dalle 8 alle 20 (in entrambi i casi senza alcuna riserva per i residenti).