Parcheggio abusivo in un’area pubblica: stabilimento balneare nei guai

La sinergia tra la componente territoriale e la componente aeronavale della Guardia di Finanza ha portato all’individuazione di una vasta area pubblica ricadente in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, abusivamente occupato da privati che avevano realizzato un parcheggio non autorizzato destinato ai clienti del proprio stabilimento balneare situato nelle immediate vicinanze.

L’area, in località Feniglia, risulta essere di proprietà del Comune di Orbetello, ma la stessa si trova sul territorio del Comune di Monte Argentario. Al fine di accertare la legittimità dell’autorimessa/parcheggio sono stati richiesti presso gli uffici dei Comuni interessati le documentazioni attestanti l’esistenza di vincoli, concessioni d’uso e autorizzazioni amministrative/commerciali, edilizie e paesaggistiche per la realizzazione del citato parcheggio.

I militari della sezione operativa navale di Porto Santo Stefano, al termine di un’incisiva attività info-investigativa svolta nel pieno della stagione estiva, hanno segnalato 3 persone all’Autorità Giudiziaria, ritenute responsabili dei reati di invasione di terreni o edifici pubblici, innovazioni abusive su area pubblica, realizzazione di opere in assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica e violazione delle norme sulla prevenzione incendi.

L’area di circa 1300 mq ed i manufatti abusivamente realizzati su di essa sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano rientra nella quotidiana azione di vigilanza lungo tutta la propria circoscrizione di competenza, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali caratterizzati da profili di natura economico-finanziaria, in sinergia con i Reparti territoriali, a tutela degli imprenditori che operano nel rispetto delle norme sulla gestione e sulla realizzazione di opere su beni appartenenti allo Stato.