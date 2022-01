Parcheggi rosa per le donne in gravidanza: lavori in corso del Comune

Sono in corso in questi giorni i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a Roccastrada e nelle frazioni. Un intervento del costo complessivo di 25.000 euro, di cui 15.000 euro destinati al rifacimento della segnaletica orizzontale e i restanti 10.000 euro per la cartellonistica stradale.

La novità più importante è la decisione dell’amministrazione di predisporre nei centri più grandi un parcheggio riservato alle donne in gravidanza, il cosiddetto “Parcheggo rosa“.

“Il Codice della strada – dichiara il vicesindaco Stefania Pacciani, con delega alla Polizia Locale -, a seguito di una recente rimodulazione, prevede la possibilità per i Comuni di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, anche solo per determinati periodi, giorni e orari ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Abbiamo voluto sfruttare questa opportunità che la norma ci consente e in alcune delle frazioni del Comune provvederemo ad individuare questi parcheggi in corrispondenza di punti di interesse strategico per fornire una protezione di tipo sociale ad una determinata categoria di persone.“

Coloro che rientrano tra le categorie riservate (donne in stato di gravidanza e/o genitori con un bambino di età non superiore a due anni), qualora interessati, possono fare richiesta dell’apposito contrassegno ai Vigili Urbani.

Ovviamente la sosta da parte di automezzi non autorizzati, nei parcheggi rosa, prevede una sanzione amministrativa.