Cascate del Mulino, il Comune apre un’area di sosta gratuita: “200 parcheggi in tutto”

Il Comune di Manciano mette a disposizione gratuitamente ai veicoli un’area temporanea di sosta nella zona termale Mulino del Bagno a Saturnia, fino al 30 settembre.

“Tutti i turisti che vorranno visitare le Cascate del Mulino – spiega l’amministrazione comunale di Manciano – avranno tre possibilità per raggiungere il sito termale naturale: l’area camper L’Alveare del Pinzi a 4 euro al giorno, a un chilometro e mezzo di distanza, il servizio navetta da e per Manciano, Saturnia, Poggio Murella e Montemerano, e l’area temporanea di parcheggio gratuita in località Molino del Bagno. L’amministrazione comunale ha lavorato per arrivare a queste soluzioni, al fine di garantire un regolare flusso turistico e al fine di impedire la sosta dei veicoli sulla strada provinciale della Follonata. Così per tutta la stagione turistica saranno a disposizione 200 posti auto“.