Massa Marittima: nuove regole per i parcheggi a pagamento con l’orario invernale

Il Comune di Massa Marittima informa che dal 16 ottobre è entrata in vigore la modalità invernale nei parcheggi a pagamento, che rimarrà in vigore fino al prossimo 15 marzo 2020.

Per quanto riguarda via Corridoni, via Norma Parenti, piazza Dante e Vva Carducci il nuovo orario prevede la concessione in un’unica soluzione delle due ore gratuite a tutti, mediante l’inserimento della targa del veicolo nei parcometri. Dopo le due ore si paga la normale tariffa prevista.

Resta esclusa piazza Mazzini, dove le tariffe e le modalità rimangono invariate con la sosta di cortesia gratuita di 15 minuti per tutti e poi il pagamento della tariffa oraria.