Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Bene consiglio comunale su sanità, serve progetto per rilancio”

“Quale migliore occasione ha il nostro sindaco per affrontare la ricostruzione della sanità territoriale e del suo ospedale di riferimento se non quella di lavorare il più unitariamente possibile ad un documento programmatico?“.

A dichiararlo è Paolo Mazzocco, coordinatore, insieme a Marco Mazzinghi e Luciano Fedeli, del Tavolo della salute di Massa Marittima, in merito all’annunciato consiglio comunale sulla sanità, richiesto a gran voce dalle forze di opposizione.

“Il post emergenza covid – prosegue Mazzocco – è o non è la doverosa occasione per rivedere e correggere le questioni che da anni indeboliscono l’offerta sanitaria, soprattutto per le fasce più deboli? Bene quindi un consiglio comunale dedicato, ma che sia però terreno di incontro, i temi sono tanti e solo un ascolto senza pregiudizi può essere realmente produttivo per le esigenze di tutti i cittadini. La sanità riguarda tutti e tutti abbiamo il dovere di difenderla nel modo più solidale possibile“.

“Non c’è più tempo da perdere se vogliamo rilanciare il Sant’Andrea e la politica deve fare il suo dovere, presentare le istanze dei propri cittadini, così come i cittadini devono esercitare il loro diritto dovere, pretendere una sanità che non li costringa a spostamenti continui per cose fattibilissime anche in un piccolo ospedale, se messo in condizione o, peggio ancora – termina Mazzocco –, a rivolgersi al privato“.