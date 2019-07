Paolo Belli fa tappa a Castiglione della Pescaia

«Castiglione della Pescaia è un luogo che non ho mai frequentato, ma conosco benissimo quelle zone, soprattutto Punta Ala e Grosseto. Sono molto curioso di visitarla come turista, ma nello stesso tempo non vedo l’ora di portarci il nostro spettacolo, perché la Toscana è una terra che mi accoglie sempre con grande affetto e ogni concerto diventa inevitabilmente una festa».

Sono parole di Paolo Belli, che sabato 13 luglio alle 21:30, ingresso gratuito, farà tappa nella cittadina costiera, in piazza Orto del Lilli con il suo nuovo tour estivo. Sarà questa un’occasione per festeggiare con l’artista i suoi 30 anni di attività fra concerti, programmi televisivi, spettacoli teatrali che lo ha visto anche quest’anno protagonista di una stagione entusiasmante e ricca di novità.

Anni intensi spesi tra trasmissioni televisive, concerti in Italia e all’estero, tour teatrali e gli impegni per il prestigioso incarico di presidente della Nazionale italiana cantanti. “Sei il mio giorno di Sole”, il suo singolo in programmazione in tutte le radio, è la novità discografica che lo rispecchia appieno, un brano caratterizzato dall’allegria e positività che da sempre lo contraddistinguono, con uno stile influenzato da nuove sonorità.

Paolo Belli anche quest’estate porta il suo inconfondibile sound sui palchi della penisola, come sempre accompagnato dalla insostituibile Big Band, per dare vita ad uno spettacolo allegro, dal ritmo contagioso, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso.

«Fin dai tempi di Ladri di Biciclette – continua Paolo Belli – porto sul palco l’istinto, la passione, la gioia di fare musica e anche per certi versi l’incoscienza di lasciarmi andare con la musica quando sono davanti al pubblico, cosa che rende ogni concerto diverso dall’altro».

Il tour 2019 di Paolo Belli è caratterizzato anche dalle nuove partnership con Opel, il brand tedesco che porta innovazione per tutti da 120 anni, auto ufficiale del tour, e Giovova, sponsor tecnico.

La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).