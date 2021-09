Paola Alberti presenta il suo ultimo romanzo “L’ultima cena con delitto”

Sabato 18 settembre, alle 17:00, al Centro civico di Roccatederighi, in via Roma, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Cipullo presenta il romanzo poliziesco “L’ultima cena con delitto” (Effigi, 2021) della scrittrice di origine maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami.

Il romanzo è ambientato in Toscana, tra Pisa, Lucca, la Maremma e una storica villa sulle rive del lago di Massaciuccoli, dove Puccini compose la Bohéme. In questo romanzo un triplice omicidio dà del filo da torcere al maresciallo dei Carabinieri Daniele Stivati, coadiuvato nelle sue indagini dalla sensitiva Angela Luce. Tutto prende avvio da una “cena con delitto”, che è anche l’occasione per l’inizio di una storia d’amore tra il maresciallo e Laura, una donna con un passato da dimenticare.

All’incontro nel Centro civico sarà presente, oltre all’autrice, anche Rachele Falcinelli, che curerà un intermezzo musicale, e Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), specializzata proprio nel tipo di spettacoli, i “murderparties”, di cui narra il romanzo.

Sulla produzione letteraria della scrittrice Paola Alberti, il critico Luca Crovi nel suo Storia del giallo italiano (Marsilio, 2020) ha scritto: “Emerge la sua passione per gli avvelenamenti e i mistery alla Agatha Christie, ma anche quella per i poteri medianici…“