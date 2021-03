Pantaloni da uomo: quali indossare in primavera/estate

Modelli morbidi o dal taglio sartoriale, in cotone tencel o nylon, regular o slim fit. La primavera è alle porte: è ora di indossare un pantalone leggero, traspirante, comodo e versatile. Un capo che non può mai mancare nel guardaroba maschile, anche durante la bella stagione.

Lo store online di Boggi Milano, marchio di abbigliamento e accessori maschili interamente Made in Italy, propone una scelta completa di pantaloni casual uomo. Con l’estate che si avvicina, perché non optare per un modello bianco panna in cotone raso stretch con tasche frontali diagonali e tasche posteriori a filetto? Perfetti da indossare con una camicia blu (o comunque in una tinta abbastanza forte) e un paio di sneaker bianche, consentono di giocare parecchio con gli accessori. Una cintura intrecciata in cocco, un cappello Panama, un orologio in metallo, dettagli con cui esprimere al meglio il gusto e lo stile personale. L’unico accorgimento: attenzione al total white e al rischioso “effetto gelataio”.

Creano un look urban dal lifestyle moderno i pantaloni con chiusura zip e fondo stretto. Nella nuance tortora in tricotin di cotone elasticizzato si abbinano a una camicia bianca di lino, a una polo sportiva o a un paio di mocassini color moro in pelle scamosciata.

E non sono sicuramente da meno i pantaloni ampi e rilassati della collezione b-tech, in tessuto italiano di eccellente qualità che assicura il meglio del comfort e della vestibilità. In nylon elasticizzato blu navy regular fit, con chiusura a coulisse, tasche anteriori e posteriori conferiscono un look sportivo e alla mano. Anche qui, la sneaker in morbida pelle bianca è l’accessorio giusto per completare l’outfit, così come una scarpa da running o una calzatura più casual.

Più classico e formale il pantalone beige in cotone stretch con struttura a tricotin e chiusura zip con gancio e bottone. La tonalità calda ed elegante lo rende adatto anche per una giornata in ufficio, in abbinamento a una polo o a una classica camicia bianca slim fit di cotone. Sono ottimi da indossare nel tempo libero, con una t-shirt, un paio di scarpe con la suola in gomma e una camicia leggera. Disponibili anche in versione blu navy, panna, mattone e nero, lasciano leggermente scoperta la caviglia per rimanere perfettamente al passo con le tendenze della moda.